S12 od Piask do Dorohuska. Jest przetarg na opracowanie koncepcji

Drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie koncepcji programowej S12 od Piask do Dorohuska wraz z obwodnicą Chełma. Na razie pieniądze są tylko na budowę tej ostatniej.

Zwycięzca przetargu opracuje koncepcję programową dla blisko 75-kilometrowej drogi ekspresowej prowadzącej od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą.

– Zamówienie podzielono na trzy części obejmujące cztery odcinki realizacyjne, w tym obwodnicę Chełma, która zgodnie z zapisami w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad ma zapewnione finansowanie. Natomiast pozostałe będą mogły być realizowane w przypadku oszczędności przetargowych – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

W koncepcji należy zawrzeć analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne i inne.

– To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie „projektuj i buduj” – dodaje Krzysztof Nalewajko.

S12 od Piask do Dorohuska ma być dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu. – Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu, zostaną przedstawione także rozwiązania wariantowe – dodaje rzecznik.

Przewidziana jest budowa siedmiu węzłów: Dorohucza, Siedliszcze, Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód i Dorohusk, a także ośmiu miejsc obsługi podróżnych.