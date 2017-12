Szóstka w Lotto Plus padła w Lubelskiem. Już wiadomo gdzie

1 milion złotych zgarnie szczęśliwiec, który zagrał w Lotto Plus. Wiadomo już gdzie padła najwyższa wygrana.

Szczęśliwiec zagrał na chybił trafił w kolekturze przy ul. Lwowskiej 24 w Chełmie (CH Tesco). Wylosowane liczby to: 5, 14, 16, 20, 29, 30.

To czwarta „szóstka” warta co najmniej milion złotych, która została odnotowana w tym mieście. Najwyższa wygrana w Chełmie padła w Lotto 1 lipca 2006 roku. Było to 3 mln 735 832,40 zł.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. W sobotę będzie można zagrać o 2 mln złotych w Lotto i 1 mln zł w Lotto Plus.