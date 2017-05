Szynobusem z Chełma do Włodawy od 3 czerwca

W tym roku szynobus z Chełma do Włodawy wyruszy w drogę wcześniej niż w latach ubiegłych, bo już 3 czerwca. Ostatni kurs kolejarze zaplanowali natomiast 27 sierpnia. W dalszym ciągu będzie to połączenie weekendowe.

Od 3 do 10 czerwca pociągi z Chełma będą odjeżdżały o 7.38 i 16.23. Odjazdy z Włodawy wyznaczono na 11.32 i 18.29. Z kolei po korekcie od 11 czerwca odjazdy ze stacji Chełm zaplanowano na godz. 7.38 i 16.23, a odjazdy ze stacji Włodawa na godz. 10.30 i 18.30. Przyjęty czas przejazdu to godzina i 17 minut.

Bilet normalny na kosztować 11,70 zł, przewóz roweru i większego bagażu 7 zł, a psa 4,50 zł.

Sezonowe kursowanie szynobusu to efekt starań samorządów Chełma i Włodawy, powiatu włodawskiego oraz gmin Włodawa, Wola Uhruska, Ruda Chuta i Chełm. Połączenie to upodobali sobie przede wszystkim turyści oraz grzybiarze. Intencją pomysłodawców reaktywowania tego połączenia było także ożywienie gospodarcze regionu chełmsko-włodawskiego, a także uchronienie linii kolejowej Chełm-Włodawa przed likwidacją. Kolejarze oceniają, że linia ta ma także spory potencjał rozwoju, na przykład poprzez odbudowę mostu kolejowego na Bugu we Włodawie i stworzenie w ten sposób połączenia kolejowego pomiędzy Chełmem a białoruskim Brześciem.