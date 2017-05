Szykują się ogromne korki na ul. Turystycznej. Przejazd będą zamykać 57 razy na dobę

Ludzie udający się do pracy lub nad jeziora boleśnie odczują skutki zmiany trasy linii kolejowej do Warszawy. Przez cztery godziny na dobę zamknięty ma być codziennie przejazd kolejowy w ul. Turystycznej. I tak przez półtora roku.

11 czerwca na półtora roku zostanie zamknięta znaczna część linii kolejowej prowadzącej z Lublina przez Puławy i Dęblin do stolicy. Będą poważne utrudnienia – odczują je w nadchodzącym sezonie letnim nie tylko turyści, ale też osoby podróżujące koleją i pasażerowie lubelskiej komunikacji miejskiej.

Wszystko przez to, że pociągi jadące z Lublina do Warszawy i dalej będą kursowały objazdem przez linię kolejową, która przecina ul. Turystyczną. Oznacza to, że na znajdującym się tutaj przejeździe o wiele częściej opuszczane będą zapory.

– Przejazd będzie zamykany 57 razy na dobę – mówi nam Karol Jakubowski z centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. W tabeli, o którą go poprosiliśmy zapisano, że za każdym razem przejazd będzie zamykany na cztery minuty. Łatwo wyliczyć, że w ciągu doby będzie zamknięty przez blisko cztery godziny. Tylko między godziną 7 a 8 rano przejazd może być zamknięty przez... kwadrans.

– Jestem przerażona – mówi pani Monika, która dojeżdża z Lublina do pracy w podlubelskiej Turce. – Wiem, jakie korki były na ul. Turystycznej, gdy prowadzone były prace przy przejeździe. Traciło się wiele czasu.

Sama podróż pociągiem do stolicy wydłuży się do ok. 3 godzin – teraz trwa ok. 2 godz. 20 minut.

W trudnej sytuacji znajdą się tysiące osób, które codziennie przejeżdżają ul. Turystyczną. Z oficjalnych pomiarów wynika, że w godzinę (między 15 a 16) przejeżdża tędy niemal 1500 pojazdów. To zarówno samochody osobowe, dostawcze, jak też autobusy pełne pasażerów. Kursuje tędy komunikacja podmiejska, busy do Łęcznej i autobusy jadące dalej.

Do tego wszystkiego dochodzi ruch turystyczny. W ciepłe weekendy, gdy setki ludzi wracają tędy z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ulicę Turystyczną potrafi sparaliżować nawet sygnalizacja na skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza.

Władze Lublina zapowiadają, że postarają się złagodzić niedogodności, o ile będzie to możliwe. – Analizy w tej sprawie przeprowadzi Zarząd Dróg i Mostów – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta.

Ratusz nie wskazuje zalecanego objazdu, choć sugeruje jazdę przez obwodnicę. – Przez al. Spółdzielczości Pracy i obwodnicą do węzła w Turce – radzi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Będą też inne uciążliwości. Objazdową linię kolejową przecina wiele przejazdów, na których kierowcy czują się teraz dość pewnie, bo ruch pociągów jest mały. Od 11 czerwca ta pewność może być zabójcza. Kolejarze zapewniają, że planują „działania wyprzedzające”.

– Będą skupiały się na przekazaniu informacji na temat bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu – stwierdza Jakubowski. Zapewnia, że także same przejazdy zostaną odpowiednio przygotowane. – Wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe będą właściwe oznakowane i wyposażone.