Ta szkoła muzyczna ma wielu znanych absolwentów. Będzie przeprowadzka

Remont powojskowego budynku przy ul. Hrubieszowskiej w Chełmie na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej rozpoczął się jeszcze w 2014 r. Kadra i uczniowie mają się do niego przeprowadzić we wrześniu.

W pierwszym etapie zadaniem wykonawcy było odnowienie elewacji, wymienienie konstrukcji i całego poszycia dachowego, zaaranżowanie na nowo pomieszczeń i ich wyciszenie, wyremontowanie schodów z balustradami oraz położenie tynków wewnętrznych.

– W ramach drugiego i końcowego etapu trwają jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz budynku, w tym sali koncertowej – mówi Andrzej Wojtaszek, dyrektor PSM I i II stopnia w Chełmie. – Niedługo rozpocznie się montaż foteli. W innych pomieszczeniach ekipy wstawiają drzwi akustyczne oraz układają parkiet. Z kolei na zewnątrz dobiega końca budowa ogrodzenia i zagospodarowanie zabytkowego parku. Alejki i parkingi są już gotowe.

Cała inwestycja będzie kosztować 10 mln zł. Pieniądze te szkoła otrzymała z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

– Już przygotowujemy się do uroczystego otwarcia nowej siedziby naszej szkoły – dodaje Wojtaszek. – Chcielibyśmy tę uroczystość wpleść w miejskie obchody 100-lecia odzyskania przez nasz kraj i miasto niepodległości. Imprezą towarzyszącą mógłby być także zjazd naszych absolwentów.

Wśród tych absolwentów są między innymi Ania Dąbrowska, Piotr Sławiński związany z zespołem Blue Cafe, a obecnie z Bajmem, Piotr Waldowski, perkusista zespołu Lemon, oraz wokalistki siostry Barbara i Agnieszka Perlak, a też prof. Zbigniew Czarnota z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, syn Eugeniusza Czarnoty, wieloletniego nauczyciela chełmskiej szkoły, czy klawesynistka dr hab. Małgorzata Skotnicka z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Nowa siedziba szkoły to pochodzący jeszcze z czasów carskich budynek sztabowy stojący na terenie dawnej wojskowej Składnicy Sanitarnej przy ul. Hrubieszowskiej. Z czasem przebudowano go tak, by pełnił funkcję mieszkaniową. Chełmska PSM otrzymała go od Agencji Mienia Wojskowego w ramach wymiany nieruchomości.

Włodawa też chce

O lepsze warunki dla swojej PSM I stopnia zabiega także Włodawa. Szkoła działa tam od 2015 r. i w ciągu trzech lat zdążyła potroić liczbę uczniów. Na przyszły rok szkolny chce przyjąć kolejnych 40. W tej sytuacji szkole, która zajmuje część budynku Włodawskiego Domu Kultury, jest już za ciasno. Pomysłem Wiesława Muszyńskiego, burmistrza Włodawy, na rozwiązanie tego problemu jest przeniesienie jej do odpowiednio zaadaptowanej części dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 1. Urząd Miejski ogłosił już przetarg na dokumentację tego projektu.