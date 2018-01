Ukraińcy uczcili w Chełmie swoich bohaterów

Uroczystości zorganizowano pod patronatem honorowym Andrija Deszczyci, Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w RP oraz we współpracy ze Stanisławem Adamiakiem, Konsulem Honorowym Ukrainy.

- To było kluczowe wydarzenie w dziejach Ukrainy - mówi Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego. - 22 stycznia 1918 r. ukraiński parlament, czyli Ukraińska Centralna Rada wydała IV Uniwersał, czyli akt prawny, proklamujący pełną suwerenność Ukraińskiej Republiki Ludowej. Od tego momentu URL stała się od nikogo niezależnym Wolnym Suwerennym Państwem Narodu Ukraińskiego.

„Ze wszystkimi sąsiednimi państwami, a więc: Rosją, Polską, Austrią, Rumunią, Turcją oraz innymi, pragniemy żyć w zgodzie i przyjaźni, ale żadne z nich nie może wtrącać się w życie Niepodległej Republiki Ukraińskiej, a władza w niej należeć będzie wyłącznie do ludności Ukrainy” – napisano w Uniwersale.

Zasłużeni dla Ukrainy

Chełmskie obchody 100-lecia proklamowania suwerennej Ukrainy rozpoczęły się uczczeniem poprzez modlitwę i złożenie wieńców pamięci osób związanych z Chełmem oraz zasłużonych dla niepodległości Ukrainy.

Na początek uczestnicy uroczystości modlili się przy krzyżu stojącym przy chełmskiej cerkwi, a poświęconym Mychajle Hruszewskiemu, wybitnemu historykowi i pierwszemu prezydentowi państwa ukraińskiego.

Następnie w taki sam sposób uczczono spoczywającego na Cmentarzu Prawosławnym na Górze Chełmskiej Pyłypa Pyłypczuka, premiera rządu emigracyjnego URL, po czym pochowanych na drugim Cmentarzu Prawosławnym przy ul. Lwowskiej Antoniego i Pawła Wasyńczuków. Pierwszy z braci był pełnomocnikiem rządu URL, a drugi przedstawicielem tego rządu już na emigracji.

Chełm

- Wiele ważnych wydarzeń dla Ukrainy i ukraińskiego ruchu narodowego miało miejsce właśnie w Chełmie – mówi Mikołaj Jarmoluk, radca Ambasady Ukrainy w Polsce. – Na przykład Hruszewski pierwsze lata dzieciństwa spędził w Chełmie i został ochrzczony w cerkwi, obok której stoi poświęcony mu krzyż. Myślę, że z czasem doczeka się w rodzinnym mieście godnego pomnika.

Uroczystości obok cerkwi i na cmentarzach zostały przeprowadzone z udziałem ukraińskiego chóru męskiego „Żurawli”. Następnie chórzyści wystąpili w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia niepodległości Ukrainy w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W repertuarze były ukraińskie pieśni patriotyczne z okresu walk o niepodległość oraz kolędy.

- Na początku lat dwudziestych XX w. budowa niepodległego państwa i walka o wolność Ukrainy zakończyły się niepowodzeniem – dodał Kuprianowicz. - Jednak stanowiły one ważny etap na drodze Ukrainy do niepodległości, a dzień 22 stycznia stał się świętem narodowym Ukraińców. Zapisał się w naszej pamięci historycznej jako symbol dążenia do niepodległego i zjednoczonego państwa. Jacek Barczyński

Fot. Jacek Barczyński

Uczestnicy uroczystości przy krzyżu poświęconym Mychajle Hruszewskiemu, pierwszemu prezydentowi Ukraińskiej Republiki Ludowej