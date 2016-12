W Chełmie powstaną stacje rowerów miejskich?

Wprowadzenie do systemu komunikacji roweru miejskiego aż się prosi. – Od lat trzymamy się zasady, że wszystkie inwestycje drogowe, jeśli tylko technicznie jest to możliwe, mają obejmować także budowę nowych ścieżek rowerowych – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Powstała ich już cała sieć i planowane są kolejne.

– Rozważamy możliwości zainwestowania w rowery miejskie i pozyskania na ten cel zewnętrznych środków – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Jeśli nam się to uda, to będziemy pierwszym miastem tej wielkości w kraju, które uruchomi taki system. Na początek może to być od kilku do kilkunastu stacji rowerowych.

Do tej pory rowery miejskie są już dostępne przede wszystkim w miastach wojewódzkich. We wszystkich cieszą się rosnącym powodzeniem. Jeśli i chełmianie na nie wsiądą, to poza obecnymi ścieżkami rowerowymi będą mogli liczyć na nowe, planowane wzdłuż ulic Rejowieckiej, Podgórze, Kolejowej, Lubelskiej, Al. Przyjaźni, Rampa Brzeska i Wschodniej. Na budowę większości z nich miasto zdążyło już pozyskać odpowiednie środki.