We trzech pobili i okradli 32-latka. Trafili za kraty

Do rozboju doszło pod koniec lutego. Przy ulicy Kolejowej w Chełmie trzej sprawcy zaatakowali 32-latka, pobili go i ukradli pieniądze oraz telefon komórkowy. Przed kilkoma dniami zostali zatrzymani przez policjantów. Sprawcami okazali się trzej mężczyźni w wieku 29, 32 i 54 lat. 32-latek jest dobrze znany mundurowym, ma na swoim koncie kilkadziesiąt kradzieży.

W czwartek wszyscy trzej zostali doprowadzeni do prokuratury i do sądu, który aresztował ich na trzy miesiące. Za rozbój grozi im kara do 12 lat więzienia.