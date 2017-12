Zmiany w urzędzie po wyroku. Najpierw prezes miejskiej spółki, teraz wiceprezydent

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta chełmscy radni podziękowali za współpracę odchodzącemu na emeryturę Stanisławowi Mościckiemu, wiceprezydentowi Chełma w ostatnich trzech kadencji. Prawdopodobnie nie miało by to miejsca, gdyby nie to, że wcześniej został on skazany przez sąd.