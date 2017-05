Żółwie w Poleskim Parku Narodowym pod specjalną ochroną

W poniedziałek wieczorem towarzyszyliśmy pracownikom PPN w realizacji programu czynnej ochrony żółwia błotnego, którą park prowadzi od lat. – Dzięki programowi mamy coraz więcej żółwi. Świadczą o tym nasze statystyki, które skrzętnie prowadzimy od kilkunastu lat – mówi Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego. – Kiedy zaczynaliśmy program, w pierwszych latach samic było kilkadziesiąt sztuk na wszystkich lęgowiskach. W ubiegłym roku mieliśmy ok. 160 złóż. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej.

Od tygodnia samice wychodzą już na lęgowiska, których na terenie PPN jest w sumie kilka, aby składać jaja. Okres, w którym gady się rozmnażają trwa ok. miesiąca. Żółwie bacznie obserwują pracownicy parku, którzy odpowiednio zabezpieczają złoża przed drapieżnikami. – Samice zaczynają składać jaja mniej więcej ok. godz. 18. I tak do północy, czasem jeszcze dłużej – opisuje Waldemar Mikitiuk, konserwator obwodu chronionego „Zbójno”. – Lęgowisko jest wcześniej odpowiednio przygotowywane. Jest koszona też jego powierzchnia.

– Miejsce to jest otoczone bagnami z podłożem piaszczystym, które jest idealnym miejscem dla samic do złożenia jaj – opisuje Paweł Stolarczyk, komendant Straży Poleskiego Parku Narodowego.

Samice po złożeniu jaj są ważone i mierzone. Od tego roku także znakowane. (aa)

