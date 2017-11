Popełnisz błąd i oddasz dopłatę z "Mieszkania dla Młodych"

Osoby, które zaciągnęły kredyt z dofinansowaniem z programu Mieszkanie dla Młodych powinny mieć się na baczności przez pierwsze pięć lat od chwili powstania zadłużenia.

– To specyficzny okres ochronny, w czasie którego beneficjent ma ograniczony zakres działań związanych z nieruchomością, złamanie zasad wiąże się z obowiązkiem zwrotu części otrzymanego dofinansowania – przypomina Marcin Krasoń, analityk Home Broker.

Nie wolno przez pięć lat

W pierwszych pięciu latach od zakupu mieszkanie nie powinno zmienić właściciela. Jego sprzedaż (bez względu na to, czy mowa o właścicielu czy współwłaścicielu) oznacza obowiązek zwrotu części otrzymanego dofinansowania. Kupionego z dopłatą mieszkania nie można też wynająć ani zmienić sposobu użytkowania tak, że niemożliwe będzie zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

– Niepożądane jest też uzyskanie prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, jednak tu ustawa dopuszcza wyjątek: jeśli nieruchomość otrzymano w spadku, utrata dofinansowania kredytobiorcy nie grozi – dodaje Marcin Krasoń.

Ostatnia sytuacja, w której beneficjent programu będzie musiał zwrócić część dopłat to wcześniejsza całościowa lub częściowa spłata kredytu w części przekraczającej wysokość dofinansowania.

Ile trzeba zwrócić?

Konsekwencje złamania zasad Mieszkania dla Młodych są jasne: osoba, która to zrobi musi oddać część dofinansowania, proporcjonalną za czas, jaki upłynie od zajścia którejś z w/w sytuacji do końca pięcioletniego okresu ochronnego. Przykładowo jeśli ktoś uzyskał 50 tys. zł, a po dwóch latach sprzedał mieszkanie, musi oddać za pozostałe trzy lata. 36 miesięcy, które pozostały do końca okresu ochronnego należy więc podzielić przez 60 (okres ochronny) i ten ułamek mnożymy przez kwotę dofinansowania (50 tys. zł).

– Zatem osoba, która po dwóch latach od zaciągnięcia kredytu MdM z dopłatą w wysokości 50 tys. zł złamie jego zasady, będzie musiała oddać 30 tys. zł – podsumowuje Marcin Krasoń.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli ktoś dokona całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu lub spłaty częściowej, po której kwota kredytu spadnie poniżej 50 proc. ceny zakupu nieruchomości i nastąpi to przed zawarcia finalnej umowy ustanowienia lub przeniesienia własności, wtedy oddać będzie trzeba całość dopłat.

Formalności

Kredytobiorca ma 30 dni na pisemne poinformowanie Banku Gospodarstwa Krajowego o zdarzeniu i jest to jego obowiązek. Na zwrot odpowiedniej kwoty pieniędzy na konto Funduszu Dopłat beneficjent ma 60 dni liczone od dnia wystąpienia zdarzenia, które pozbawiło go prawa do pomocy w ramach programu MdM. Niedopełnienie tego obowiązku grozi naliczeniem odsetek ustawowych.