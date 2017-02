Sposoby na przechowywanie w małym mieszkaniu

Po pierwsze należy ograniczyć ilość rzeczy. Każdego roku tylko ich przybywa, a metraż nie ulega zmianie. Dlatego tak ważne jest eliminowanie z naszych szaf ubrań, w których już nie chodzimy czy zabawek, którymi przestały bawić się nasze dzieci. Ubrań i zabawek w dobrym stanie wcale nie musimy wyrzucać, tylko oddać znajomym, albo wesprzeć potrzebujących, łącząc tym samym przyjemne z pożytecznym. Takie rozstanie na pewno będzie dla nas łatwiejsze.

Sprzątaj

To brzmi banalnie, ale jest naprawdę istotne – zawsze, choć na małym metrażu szczególnie. Utrzymane w porządku rzeczy przede wszystkim zajmują mniej miejsca, tym samym można ich zmieścić więcej. Regularne sprzątanie ułatwia też trzymanie się pierwszej zasady – możemy na bieżąco pozbywać się tego, co jest nam już niepotrzebne. Poza tym pochowane w meblach i poukładane na swoich miejscach przedmioty, nie zagracają przestrzeni i są szybko i łatwo dostępne w razie potrzeby.

Korzystaj z przydatnych akcesoriów

Utrzymanie porządku w szafach nie należy do łatwych, ale możemy sobie trochę pomóc. – Na rynku dostępny jest szereg akcesoriów, które pomogą nam w opanowaniu chaosu, który często wkrada się do naszych szaf. Tradycyjne półki to zdecydowanie za mało. Szuflady, wysuwane kosze, stojaki na buty, drążki na długie i krótkie rzeczy – wszystkie te elementy pomogą nam posegregować rzeczy, dodadzą szafie funkcjonalności i znacznie ułatwią utrzymanie czystości. – podpowiada Anna Wróbel, projektantka mebli z firmy Komandor.

Idź w górę

Kiedy liczy się każdy centymetr, warto spojrzeć na przestrzeń powyżej zasięgu naszego wzroku, która idealnie nadaje się do tego, by ją odpowiednio zagospodarować i przygotować tam dodatkowe miejsce do przechowywania. Wysokie do sufitu regały i zabudowy na całą wysokość pomieszczenia mogą zapewnić wiele cennego miejsca. Należy tylko pamiętać o tym, że dostęp do wyższych partii mebli jest nieco ograniczony, dlatego warto przechowywać w tym miejscu rzeczy, z których rzadziej korzystamy, np. letnią odzież w zimie i odwrotnie, zimową latem. Jeśli zależy nam, żeby pod sufitem znalazły się drążki z ubraniami, musimy tylko zastosować pantografy, dzięki którym zyskamy swobodny dostęp do wieszaków.

Rozwiązania na wymiar

To właśnie one znacznie ułatwią Ci wykorzystanie całej przestrzeni. Wybór gotowych mebli często bardzo ogranicza, bo musimy się dostosować do ich wymiarów, a w małym mieszkaniu szkoda każdego niewykorzystanego miejsca – wyposażenie i meble o niestandardowych wymiarach, przygotowane według indywidualnego projektu często są najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji.

Zabuduj wnęki

Jeśli mamy problem z niewymiarową wnęką w łazience lub w przedpokoju, możemy łatwo zmienić to w walor naszego mieszkania. Takie miejsca aż proszą się o zabudowę. Na wysokości od podłogi aż do sufitu znajdzie się miejsce na wiele półek, które pomieszczą sporą ilość rzeczy. Jeśli w łazience we wnęce stoi pralka możemy zamontować nad nią półki na środki czystości, a całość zasłonić przesuwnymi drzwiami. Takie rozwiązanie to poza uzyskanym dodatkowym miejscem na przechowywanie także ciekawy sposób na ukrycie w łazience obecności pralki. Z kolei w salonie, odpowiednia zabudowa wnęki regałem na wymiar, to okazja do wyeksponowania np. książek czy kolekcji płyt.

Wykorzystaj przestrzeń pod skosami

Można to zrobić z powodzeniem na kilka sposobów. Zabudowując to miejsce meblami na wymiar, zyskujemy kolejne, funkcjonalne miejsce na przechowywanie, które zawsze się przyda. Jest też inne, bardzo proste rozwiązanie – pod skosem w sypialni, jeśli nie zaczyna się od samej podłogi, możemy zaaranżować m.in. miejsce na małe domowe biuro, albo postawić tam niskie szafki czy komody – jeśli wybierzemy meble na wymiar, wysokość bez problemu dostosujemy do naszych potrzeb i architektury wnętrza.

Postaw na drzwi przesuwne

To sprawdzony sposób na oszczędność miejsca. – W przypadku drzwi otwieranych w sposób tradycyjny, wymagana, wolna przestrzeń przed szafą wynosi 120 cm, a w przypadku drzwi przesuwnych jedynie 70 cm, co znacząco przemawia na korzyść tych drugich. Innym typem drzwi szafy, który sprawdza się w małych pomieszczeniach, są drzwi składano – przesuwne. Ich atutem jest to, że mogą się nie tylko składać, ale i przesuwać na boki. Ta funkcjonalność drzwi powoduje, że znacznie prościej możemy zaplanować układ elementów wysuwanych, takich jak kosze czy szuflady – doradza Anna Wróbel.

Wybieraj meble wielofunkcyjne

W małym mieszkaniu trzeba przechowywać sprytnie, wykorzystując różne miejsca i szukając także tych mniej oczywistych rozwiązań. Dlatego właśnie idealnie, na niewielkim metrażu, sprawdzą się meble wielofunkcyjne. Doskonałym przykładem są chociażby skrzynie, które w środku wiele pomieszczą, a jeśli na wieku ułożymy poduchy, zyskujemy miejsce do siedzenia. Podobny efekt uzyskamy, kiedy w ramach jednej szafy w pomieszczeniu wydzielimy sobie część regałową, przeznaczoną na sprzęt RTV oraz część do przechowywania odzieży.

Szukaj

Ważne, żebyśmy byli uważni i cały czas obserwowali, gdzie w naszym mieszkaniu możemy zaaranżować nowe miejsce na przechowywanie, które będzie z jednej strony funkcjonalne, a z drugiej estetycznie wkomponuje się w przestrzeń pomieszczenia. Czasem wystarczy drobna zmiana, by zyskać dodatkowe miejsce, np. obudowanie telewizora półami, na których będziemy mogli ułożyć książki, płyty i czasopisma, bo nie gabaryty się liczą, ale kreatywność połączona z funkcjonalnością.