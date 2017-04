Zaraz po zbliżającej się wiosennej przerwie w szkołach rozpocznie się tegoroczny egzamin gimnazjalny 2017. To jeden z ostatnich sprawdzianów wiedzy na tym etapie edukacji, bo we wrześniu rusza reforma oświaty.

To już wieloletnia praktyka, że w trakcie rekolekcji wielkanocnych w wielu gimnazjach trwają przygotowania do egzaminu.

– Wolne od zajęć lekcyjnych w trakcie rekolekcji mają tylko pierwsze klasy. Uczniowie klas trzecich cztery godziny dziennie poświęcają natomiast na przygotowania do zbliżającego się egzaminu. W tym roku podchodzić do niego będzie 276 uczniów naszej szkoły – mówi Ewa Barszcz, dyrektor Gimnazjum nr 16 przy ul. Poturzyńskiej. – Uczniowie są już bardzo zestresowani, ale mam nadzieję, że to stres bardzo mobilizujący.

Potwierdzają to sami gimnazjaliści. – Będzie dobrze. Trochę się boję, ale dzięki temu chyba lepiej powtarzać mi materiał – przyznaje jedna z uczennic Gimnazjum nr 16. – Po reformie gimnazja zostaną zlikwidowane. Egzamin będzie odbywał się tylko przez trzy kolejne lata dopóki szkół nie opuści ostatni gimnazjalny rocznik. Moi rodzice uważają, że dlatego te ostatnie egzaminy będą proste. Nikomu nie będzie zależało na przygotowaniu bardzo trudnych zadań. Egzaminatorzy dadzą nam luz.

– Od miesiąca uczę się robiąc testy próbne. Zauważyłem, że nawet jak się czegoś nie wie, to mając podstawową wiedzę z lekcji odpowiedź zawsze można „strzelić” – dodaje uczeń Gimnazjum nr 5. – Wiem, że zdam dobrze. Zresztą nie zależy mi na super wynikach, bo nie wybieram się do najbardziej obleganego liceum. Pójdę do normalnej szkoły dla normalnych ludzi.

Do egzaminu gimnazjalnego przygotowują się już także uczniowie klas drugich. – To także tradycja, że próbny egzamin dla klas trzecich organizujemy w grudniu, a dla klas drugich wiosną rok przed czekającym ich egzaminem – mówi Ewa Barszcz. – Dzięki temu mają dużo czasu na nadrobienie zaległości, które być może zostaną stwierdzone. Przede wszystkim jednak to możliwość mentalnego przygotowania do egzaminu i oswojenia się z obowiązującymi podczas niego procedurami.