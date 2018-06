Egzamin gimnazjalny 2018 wyniki. Jak sprawdzić w internecie? Strona OKE będzie przechodzić oblężenie

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zakładce "system OBIEG" - "Dla uczniów" wpisać trzeba będzie swój login i hasło. Identyfikatorem jest numer PESEL gimnazjalisty, a hasło znaleźć można na pasku przekazanym już każdemu uczniowi.

Szczegółowe wyniki egzaminu gimnazjalnego znajdą się także na szkolnych świadectwach. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił.

– Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów, tórzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający – tłumaczą pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 proc punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎