Lekcje o ekologii w domu. Misja "Czarny Smog”

Akcję organizuje Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W tym roku inauguracyjną „Lekcję ciepła” zorganizowano w ostatni piątek w Szkole Podstawowej nr 21 Lublinie.

– Na lekcjach dzieci dowiadują się, m.in., że w czasach prehistorycznych o ciepło trzeba było niezwykle dbać. Maluchy przekonają się jak trudno było samodzielnie rozniecić ogień, gdy nie znano zapałek ani zapalniczek. Dzieci dowiadują się także, iż ciepło we współczesnych mieszkaniach może nas ogrzewać, nie powodując smogu – wyjaśnia Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy LPEC.

„Lekcja ciepła” będą mogli przeprowadzić nauczyciele ze wszystkich, lubelskich podstawówek. Pedagodzy nauczania początkowego otrzymają komplety materiałów do prowadzenia lekcji. Kolorowe ilustracje, wciągające bajki dla dzieci, ciekawe eksperymenty i doświadczenia, gry i zabawy - to tylko atrakcji, zaplanowanych w lekcyjnych scenariuszach. Materiały dla nauczycieli przygotowano tak, by urozmaicić najmłodszym tradycyjne zajęcia. Od formy ważniejsza jest jednak treść. To ona wprowadza najmłodszych w zagadnienia dotyczące energii i ochrony środowiska.

– Zainteresowanie szkół naszą akcją jest ogromne. Szkoły cały czas się zgłaszają. Wszystkie dostały już komplety scenariuszy i podręczników dla najmłodszych – dodaje Teresa Stępniak-Romanek.

Akcja LPEC została doceniona przez Ministerstwo Środowiska oraz prezydenta Lublina, który objął nad nią honorowy patronat. Program „Lekcja ciepła” realizowany jest od 2014 roku. Skierowany jest do uczniów klas I i II szkół podstawowych. Zajęcia mają kształtować postawy proekologiczne wśród najmłodszych oraz uczyć dzieci zasad ochrony powietrza czy racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody. Podczas lekcji uczniowie dowiadują się również, jaki wpływ ma marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi, w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe w Lublinie oraz jaką drogą dociera ono do naszych mieszkań.

Materiały prezentowane najmłodszym zostały dopasowane do dziecięcych możliwości percepcji. Pomagają w tym wysokiej jakości narzędzia opracowane specjalnie na tę okazję, czyli 3 części bajki o Czerwonym Kapturku: „Czerwony Kapturek w mieście”, „Czerwony Kapturek w mieście zimą” oraz „Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”. Towarzyszy im konspekt do lekcji, opracowany zgodnie z nową podstawą programową.

– W trakcie „Lekcji ciepła” uczestnicy angażowani są do rozwiązywania prostych zadań i zagadek związanych z przedmiotowym tematem – dodaje Teresa Stępniak-Romanek.

Od początku trwania projektu objęto nim kilkanaście tysięcy dzieci. W pracę z najmłodszymi zaangażowano ponad 100 nauczycieli z 64 przedszkoli i 36 szkół podstawowych. W ubiegłym roku zajęcia zostały przeprowadzono m.in. w Szkołach Podstawowych nr 4, 7, 22 i 23. Tegoroczną edycję zajęć rozpoczęło czytanie trzeciej część książki pod tytułem „Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”.