Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie: Fryzjer, krawiec, a może mechanik?

Najłatwiej będą mieli ci, którzy chcą dostać się do liceów ogólnokształcących. Aplikować będą tylko do klas o określonym profilu, a na wybór zawodu otrzymają kolejne trzy lata. Inaczej niż młodzież, która decyduje się na kontynuowanie nauki w technikach lub szkołach branżowych pierwszego stopnia: ci już teraz muszą określić, co chcą robić w przyszłości.

37 zawodów

Na absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czekać będzie we wrześniu blisko siedem tysięcy miejsc w szkołach prowadzonych przez miasto.

Naukę w 105 oddziałach 21 liceów ogólnokształcących rozpocząć będzie mogło 3295 uczniów. W 67 oddziałach 15 techników znajdzie się miejsce dla 2144 uczniów. Będą oni mogli kształcić się w 37 zawodach, takich jak technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik analityk, technik mechatronik, technik architektury krajobrazu, czy technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Tylko w Lublinie w prowadzonych przez miasto szkołach branżowych I stopnia przygotowano w 18 oddziałach w sumie 576 miejsc. Czekać będą one na osoby chcące kształcić się w 21 zawodach, w tym m.in.: fotograf, magazynier-logistyk, dekarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz wędliniarz.

Kursy zawodowe

Na chętnych czeka 408 miejsc w 12 oddziałach 3 szkół policealnych dla dorosłych oraz 238 miejsc w 7 oddziałach 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. I właśnie ta oferta jest zdecydowanie najbogatsza.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ramach Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 kształcić będzie w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej oraz technik usług pocztowych i finansowych. Prowadzone są też Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: planowanie i prowadzenie działalności w organizacji; prowadzenie sprzedaży; planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych; planowanie i realizacja usług w recepcji; obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; sprzedaż produktów i usług reklamowych; organizacja i nadzorowanie transportu; obsługa klientów i kontrahentów; prowadzenie działalności handlowej; organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej oraz świadczenie usług pocztowych, finansowych, kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego.

Sprzedaż i obsługa

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 2 utworzy klasy technik archiwista, technik ekspolatacji portów i terminali, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz asystent osoby niepełnosprawnej.

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych będzie to obsługa klienta w jednostkach administracji; sprzedaż produktów i usług reklamowych; organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej; obsługa operacyjna portu lotniczego; prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej; organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji; zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych; organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacji; organizacja i nadzorowanie transportu; obsługa klientów i kontrahentów; prowadzenie sprzedaży; prowadzenie działalności handlowej; prowadzenie rachunkowości; rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych; planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych; prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych; wykonywanie kompozycji florystycznych oraz świadczenie usług opiekuńczych.

Fryzjer i kucharz

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie zaprasza w przyszłym roku szkolnym do trzyletniej szkoły branżowej I-stopnia w zawodach fryzjer, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik i mechanik motocyklowy, a w ramach czteroletniego technikum: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i gastronomii, kelner oraz technik ekonomista.

Dwuletnie Policealne Studium Zawodowe w formie zaocznej i stacjonarnej zaprasza przyszłych techników usług kosmetycznych, techników masażystów, techników bezpieczeństwa i higieny racy oraz techników rachunkowości.