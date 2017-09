Sprawdzą, co młodzież wie o wyborach. Konkurs dla uczniów

Chętni do spróbowania swoich sił mogą zgłaszać się (za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły) do 17 października. Na początku listopada odbędzie się szkolny etap konkursu. Zadaniem tych, którzy zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego, będzie napisanie pracy na temat „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny”, „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej” lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

W trzecim, ogólnopolskim etapie konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania.

Laureaci konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 zł, za drugie – 800 zł, a za trzecie – 600 zł. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 zł. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl