Call od Duty: Infinite Warfare. Michael Phelps w kosmosie (wideo)

Premiera gry Call of Duty: Infinite Warfare - na PC, PlayStation 4 i Xbox One - została zaplanowana na 4 listopada

Zwiastun w reżyserii Petera Berga, który ma na koncie takie filmy jak Królestwo czy Hancock, to historia grupy graczy, którzy trafiają w sam środek kosmicznych walk - a to na nich skupia się tegoroczna odsłona Call of Duty (w niedalekiej przyszłości wybucha konflikt między Ziemią, a frontem Obrony Kolonialnej. Ten konflikt oznacza kosmiczne walki w całym Układzie Słonecznym). Wśród graczy jest wspomniany Michael Phelps , ale też aktor Danny McBride. A wszystko razem wygląda tak:

To zresztą nie koniec znanych nazwisk, jakie ostatnio pojawiły się w kontekście gry Call of Duty: Infinite Warfare.

Już dawno twórcy z Infinity Ward ogłosili, ze w rolę "głównego złego", czyli szefa Frontu wcieli Kit Harington, aktor znany przede wszystkim z serialu Gra o Tron (Jon Snow).



W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się też, że w grze wystąpi mistrz F1, Lewis Hamilton.

Retribition to jeden z ostatnich krążowników ziemskiej floty. Jedną z najważniejszych postaci będzie tu pokładowy inżynier i w tej właśnie roli wystąpi Lewis Hamilton.



- Od dawna już jestem oddanym fanem serii Call of Duty, możliwość stania się choćby małą częścią tej gry i całej marki jest dla mnie niesamowitym zaszczytem - komentował w oficjalnej informacji Lewis Hamilton. - Umieszczanie mojego sobowtóra w grze: od skanowania twarzy, po pracę z zespołem nagrywającym moje ruchy, po możliwość spotkania się z twórcami i podejrzenia całej tej ogromnej pracy, której wymaga zrobienie takiej gry: wszystko to było niesamowitym, niezapomnianym przeżyciem.



Zresztą gwiazd nie brakuje też w polskiej wersji językowej. Usłyszymy Marcina Dorocińskiego, Olgę Bołądź, Jarosława Boberka, Łukasza Simlata i pierwszego polskiego kosmonautę, Mirosława Hermaszewskiego.