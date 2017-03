Civilization VI: Persja i Macedonia wkraczają do akcji (wideo)

W późniejszej fazie rozgrywki będziemy też mogli rekrutować Hetajrów. To szybka i ciężka kawaleria zastępująca konnicę, która jeszcze na dodatek otrzymuje darmowy awans.

Macedonia to oczywiście Aleksander Wielki. Unikalna umiejętność tej nacji to Hellenistyczna Fuzja. Jak to działa? Podbijając miasto dostajemy za każdą z dzielnic w tym mieście. Przy podbijaniu miast przyda się unikalna jednostka, czyli Hypaspiści. Zastępują oni zbrojnych i są od nich znacznie mocniejsi właśnie przy obleganiu miast.

A czego możemy się spodziewać po Persji?

Na jej czele stoi Cyrus ze swoją unikalną umiejętnością Upadek Babilonu - po wypowiedzeniu wojny z zaskoczenia wszystkie perskie jednostki dostają premię do ruchu (co może przyspieszyć atak na wraże miasta o 1 czy 2 tury), a samo wypowiedzenie wojny z zaskoczenia oznacza dla nas mniejsze kary dyplomatyczne (co z kolei oznacza, że nie będziemy musieli wysłuchiwać tylu potępień od innych cywilizacji).

Na początkowym etapie gry Persja może też skorzystać ze swojej unikalnej jednostki zastępującej zbrojnych. Nieśmiertelni dysponują także atakiem dystansowym i mocną obroną.

Unikalna umiejętność perskiej cywilizacji to satrapia, czyli premia do wewnętrznych szlaków handlowych (i dodatkowy szlak po opracowaniu doktryny filozofii politycznej).

Persowie także mają swoją unikalną budowlę: Pairidaeza to ulepszenie pola, które zapewnia punkty kultury, złoto i dodatkowe premie za sąsiadujące dzielnice i centra miast.

W tym przypadku wszystko razem prezentuje się tak: