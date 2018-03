Frostpunk: Prawdziwe mrozy dopiero przed nami (wideo)

Gra Frostpunk ukaże się z małym opóźnieniem, ale za to jest nowy zwiastun. I będzie Edycja Wiktoriańska na kwietniową premierę.

Frostpunk to - w największym skrócie - połączenie gry survivalowej i symulacji społeczeństwa.

Pracuje nad nią polskie studio 11 Bit Studios, które ma na koncie tak udane produkcje jak This War is Mine czy serię Anomaly.

Premierę gry zaplanowano na 24 kwietnia.

- Chcieliśmy zakończyć pracę przed końcem pierwszego kwartału, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na jeszcze jedno, minimalne przesunięcie. Powód jest prosty - potrzebujemy jeszcze trochę czasu na ostateczne szlify i stworzenie gry, która jak wierzę, jest najlepszy tytułem w historii 11 bit studios - mówi w informacji prasowej prezes studia, Grzegorz Miechowski.

- Naszym priorytetem zawsze była jakość, dlatego wyeliminowanie błędów i zbalansowanie rozgrywki jest kluczowe aby dostarczyć graczom jedyne w swoim rodzaju przeżycie. This War of Mine było unikatową grą o trudnych wyborach moralnych, a Frostpunk jest produkcją, która wznosi je na kolejny poziom. Zajęło nam to chwilę, ale dzisiaj jestem w 100% przekonany, że było warto!.

Skoro już jesteśmy przy premierze: nakład premierowy ukaże się w specjalnym, limitowanym wydaniu: Edycji Wiktoriańskiej. Znajdziemy specjalne pudełko i New London - The Art of Frostpunk, czyli 56-cio stronicowy artbook w twardej oprawie.