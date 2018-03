SteelSeries Arctis Pro: Hi-Fi dla graczy (wideo)

Flagowy model nowej serii słuchawek firmy SteelSeries - Arctis Pro + GameDAC - to pierwszy na świecie gamingowy system audio z certyfikatem Hi-Res. Kosztuje 1099 złotych.

- Do teraz innowacje w strefie grafiki i monitorów/ekranów do gier zdecydowanie wyprzedziły rozwój gamingowego sprzętu audio. Linia Arctis Pro została zaprojektowana dla graczy, którzy szukają jakości Hi-Fi i chcą usłyszeć każdy szczegół stworzony przez projektantów dźwięku. Tak samo, jak chcą oglądać jak najlepszą grafikę w grach - komentuje w informacji prasowej Ehtisham Rabbani, prezes SteelSeries.

SteelSeries Arctis Pro + GameDAC to "pierwszy na świecie system audio dla graczy z certyfikatem Hi-Res, który oferuje dźwięk jakości Hi-Fi 96kHz/24-bit bez potrzeby down-samplingu". DAC (DAC – Digital Audio Converter) i wzmacniacz napędza chip ESS Sabre 9018 (do sprzedaży tafiły też same słuchawki Arctis Pro - kosztują 799 złotych).

Wszystkie słuchawki z linii Arctis Pro zostały wyposażone w przetworniki klasy premium z neodymowymi magnesami, reprodukujące dźwięk Hi-Res do 40,000 Hz. Z 121 decybelami (dB) dynamicznego zakresu i -95dB współczynnika zawartości harmonicznych.



W przypadku PlayStation 4 gracze korzystający z GameDAC (z wyświetlaczem OLED) mogą zarządzać korektorem graficznym, włączyć dźwięk przestrzenny, zmienić kolor podświetlenia i kontrolować balans funkcji ChatMix. Przy podłączeniu do PC dochodzi jeszcze możliwość korzystania z oprogramowania SteelSeries Engine.

Serię Arctis Pro uzupełnia model Wireless. To podwójny, bezprzewodowy bezstratny system audio z transmiterem USB 2.4G i łącznością Bluetooth do urządzeń mobilnych. Ten model ma też komplet dwóch wymiennych baterii (znanych z modeli Siberia 800 i Siberia 840). Cena: 1399 złotych.