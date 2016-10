T-Mobile Warsaw Games Week 2016: Cztery dni dla graczy

Ubiegłoroczna impreza trwała trzy dni. W tym czasie targi odwiedziło 19 000 graczy, którzy do dyspozycji mieli ponad 500 stanowisk z grami. Druga edycja imprezy będzie trwała cztery dni, podczas których wszystkiego będzie więcej.



T-Mobile Warsaw Games Week 2016 zaplanowano na cztery dni: 13-16 października, w EXPO XXI Warszawa.



Na stoisku Cenegi na graczy będą czekać następujące tytuły: Tekken 7, Sniper Elite 4, Warhammer 40,000: Dawn of War III i Final Fantasy XV. Będzie też pokaz Dishonored 2.



Strefa PlayStation to 50 stanowiskach PlayStation VR, gdzie będzie można zagrać w Resident Evil 7: Biohazard. Będą też stanowiska z nową konsola PlayStation 4 Pro, będzie turniej Pro Evolution Soccer 2017, finał turnieju Call of Duty World League i finał Polskiej Ligi PlayStation Plus w Uncharted 4.

A do zagrania: Horizon: Zero Dawn, GT Sport i tryb wieloosobowy w Call of Duty: Infinite Warfare.



Na imprezie nie zabraknie Ubisoftu. Bedzie można zobaczyć Watch Dogs 2, South Park Fractured But Whole, For Honor, Ghost Recon Wildlands i Just Dance 2017. A zagrać w Eagle Flight oraz Star Trek: Bridge Crew.

Do tego pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski w grze Tom Clancy’s Rainbow Six Siege z pulą nagród 20 000 złotych.



Strefa Xbox to 200 stanowisk do gry z konsolami Xbox One S i PC z Windows 10.

W części dedykowanej graczom dostępne będą stanowiska z grywalnymi wersjami między innymi takich gier, jak Gears of War 4, Forza Horizon 3, FIFA 17 czy Killer Instinct.

Na pewno atrakcją będą też rozgrywki wieloosobowe w Battlefield 1, czy możliwość zagrania w Dead Rising 4.

Dla młodszych graczy przygotowano strefę rozrywkową z takimi tytułami jak Dance Central Spotlight oraz Kinect Sports Rivals.



Nie zabraknie i polskich twórców.

Stoisko CI Games to możliwość zagrania w Sniper: Ghost Warrior 3.

A CD Projekt RED przyjedzie Gwintem: Wiedźmińską Grą Karcianą. Będzie można zagrać, będzie można porozmawiać twórcami.



Więcej o imprezie i biletach na warsawgamesweek.pl.