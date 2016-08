Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku. Dziś premiera (wideo)

Jeżeli ktoś jeszcze nie poznał Krwawego Barona i Pana Lusterko, albo nie walczył na Skellige i nie odwiedził Toussaint to ma doskonałą okazje do nadrobienia zaległości: dziś premiera gry Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku.

19 maja 2015 roku swoją premierę miała gra Wiedźmin 3: Dziki Gon. Od tamtego dnia gra wzbogaciła się jeszcze o 16 małych DLC i dwa bardzo rozbudowane dodatki: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino.



W tym samy czasie gra studia CD Projekt RED zdobyła ponad 800 nagród, w tym 250 tytułów Gry Roku. W parze z nagrodami szły doskonałe recenzje (średnia w serwisie metacritic.com podstawowej wersji gry jak i dużych dodatków na poszczególne platformy waha się od 90 do 94).



Także opinie graczy nie pozostawiają miejsca na wątpliwości: Wiedźmin 3 to jedna z najlepszych gier ostatnich lat. Na Steam 96 procent recenzji jest pozytywnych (na 48 652).



A dziś swoją premierę ma Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku.

Co znajdziemy w zestawie? Wszystko.

To gra Wiedźmin 3: Dziki Gon plus dwa rozszerzenia i wszystkie pomniejsze dodatki. Na PC, PlayStation 4 i Xbox One.



Przy okazji twórcy gry udostępnili dziś aktualizację 1.30.

Zmian i usprawnień jest sporo, a pełną listę znajdziecie TUTAJ.

A na koniec premierowy zwiastun: