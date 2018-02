Budżet obywatelski w Hrubieszowie. 100 tys. zł do dyspozycji

Już po raz drugi rusza w Hrubieszowie nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 100 tys. zł.

Zgłaszane mogą być projekty, które dotyczą zadań należących do gminy i przyczyniają się do rozwoju miasta. Co niezwykle ważne – proponowane inwestycje muszą być realizowane na miejskich gruntach. Takie właśnie wnioski podpisane przez co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców powyżej 13 roku życia będą przyjmowane do końca marca.

Przez kolejne dwa tygodnie miejscy urzędnicy będą sprawdzali, czy są one zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego. Potem ogłoszone zostaną zadania, które – jeśli będą chcieli tego mieszkańcy – będą mogły być zrealizowane. Samo głosowanie trwać będzie od 1 do 20 maja. Jego wyniki zostaną ogłoszone 1 czerwca.

W pierwszej edycji budżetu zrealizowano trzy projekty – zakupiono kostiumy dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej w roku jubileuszu 30-lecia (30 tys. zł), zorganizowano obozy sportowe, treningi i zajęcia na temat zdrowego żywienia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat w „Akademii Młodych Orłów” (50 tys. zł) oraz kupiono książki drukowane dużą czcionką i audiobooki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie (20 tys. zł).