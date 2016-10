Powrót z baru skończył się pechowo. Kierowca ledwo stał na nogach

Policjanci mając wątpliwości co do trzeźwości kierującego pojazdem, postanowili zatrzymać go do kontroli. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kierowca golfa skręcił i zatrzymał się na niezamieszkałej i nieoświetlonej posesji. Z pojazdu wysiadł młody mężczyzna, który ledwo trzymając się na nogach zaczął iść w kierunku pobliskich zabudowań.

Po zatrzymaniu i sprawdzeniu mężczyzny przez policjantów okazało się, że jest to 20-letni mieszkaniec gminy Werbkowice. Mężczyzna podróżował z dwoma pasażerami: 21 i 34-latkiem. Wszyscy byli nietrzeźwi. 20-latek odmówił badania alkomatem w związku z tym pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu.

Kierowca golfa trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności.