Chciał 30 tys. zł. Plan naciągacza się nie powiódł

Policjanci dostali w czwartek kilka zgłoszeń o mężczyźnie, który podając się za mundurowego próbował wyłudzić pieniądze. Człowiek ten dzwonił do mieszkańców miasta i informował o rzekomej „akcji CBŚ”, wymierzonej w oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób.

Plan naciągacza się nie powiódł. Osoby do których dzwonił, a także ich najbliżsi dzwonili do łukowskiej komendy. Dodatkowo pracownica jednego z miejscowych banków skontaktowała się z policjantami. Informowała o starszej kobiecie, która zgłosiła się do placówki. Informacje, jakie przekazała wskazywały na możliwość działania oszustów.

Oszustem okazał się 32-latek z Warszawy. Mężczyzna chciał wyłudzić od starszej kobiety 30 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że wcześniej w podobny sposób chciał oszukać mieszkańca Białej Podlaskiej.

W przeszłości zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i rozboje. W sobotę został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.