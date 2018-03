Do zdarzenia doszło wczoraj. Pracownik zajrzał do nieużywanego od dłuższego czasu pomieszczenia. 40 lat temu mieściła sie tam "Izba Pamięci", którą prowadził jeden z nauczycieli historii. Zszokowało go to, co zobaczył.

– Policjanci zabezpieczyli ponad 90 sztuk różnego rodzaju starej amunicji, łusek wraz z jednym elementem broni pochodzących z czasów wojny – relacjonuje aspirant Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.