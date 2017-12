Będą śledzić głuszce w Lasach Janowskich

W Polsce ten rzadki ptak, znajdujący się pod ścisłą ochroną występuje m.in. w Puszczy Solskiej.

– Najpierw będziemy zbierać ankiety od pracowników lasów, robotników leśnych i myśliwych, w których będziemy dopytywać o to czy głuszce widzieli lub słyszeli – tłumaczy Paweł Duklewski, rzecznik RDOŚ w Lublinie. – Stąd będziemy mieć wskazówki co do potencjalnych miejsc ich występowania.

Następnym krokiem będzie obserwacja ptaków podczas tokowania. Są to niezwykle widowiskowe zaloty trwające od marca do maja. Wtedy to samiec stara się zwrócić uwagę samicy nie tylko swoim wyglądem, ale też głosem.

Będą poszukiwane też miejsca przebywania głuszców w okresie pozalęgowych, a zimą ich tropy. – Wszystko po to aby możliwie jak najdokładniej przygotować raport – wyjaśnia Duklewski.

W raporcie znajdzie się też informacja o zagrożeniach ze strony drapieżników. Po co to wszystko? – Aby pomóc głuszcom w rozwoju populacji na tym terenie, ponieważ w ostatnim czasie ich liczba się zmniejszyła – tłumaczy Duklewski. – Chcemy zebrać informacje jak ta populacja się rozwija i co głuszcom zagraża.

Monitoring będzie prowadzony w okresach wiosenno-letnim i zimowym. RDOŚ szuka wykonawcy zlecenia.