Duże zmiany w szpitalu. "Stan zatrudnienia jest niejako czyszczony”

Janów Lubelski. Kierownicy szpitalnych oddziałów nie mają już zastępców. Nie będzie także ekipy zajmującej się m.in. remontami. Cięcia kosztów to część działań restrukturyzacyjnych w szpitalu.

– Plan restrukturyzacyjny jest wdrażany. Może w 100 procentach nie da się go realizować we wszystkich obszarach, ale w dużej mierze go wdrożymy – zaznacza Grzegorz Pyrzyna, starosta janowski. – Mając ten plan uzyskaliśmy kredyt długoterminowy w banku spłacając przez to tzw. parabanki, wierzycieli i zobowiązania wymagalne. Kredyt w wysokości 11 mln zł został zaciągnięty na 13 lat. Dzięki temu uzyskaliśmy ten oddech.