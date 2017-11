5,8 mln zł w Eurojackpot. Gdzie padła rekordowa wygrana?

Najwyższa polska wygrana w Eurojackpot została odnotowana w piątek w Radomsku.

To 5 815 561,60 zł (w tym 584 967,70 zł doliczonej do wygranej nadwyżki z korzystnego kursu wymiany złotego na euro). Tę kwotę wygrał ktoś, kto odwiedził lokalny punkt LOTTO przy ul. Piastowskiej 28. To druga polska wygrana II stopnia w Eurojackpot. Pierwsza padła 29 września w Łańcucie. Była warta 2 544 958,40 zł.

Oto liczby, które zostały w sobotę wylosowane w Eurojackpot: 11, 16, 18, 22, 43 oraz 7, 8. Znalazły się one na kuponie osoby, która zagrała w Danii.

Tabela z wszystkimi wygranymi, które padły 24 listopada w Eurojackpot w Polsce: