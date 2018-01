Awantura i bijatyka na pogrzebie. "Siostrę kopali w głowę" [wideo]

Do zdarzenia doszło w Glasgow, podczas pogrzebu 51-letniej Arlene. Kobieta zmarła z powodu komplikacji po zapaleniu płuc i złego stanu zdrowia.

Całą awanturę ktoś uwiecznił na nagraniu telefonem. Żałobnicy nie przebierali w słowach. Zaczęli się okładać pięściami i wszystkim, co mieli pod ręką.

Podobno do bójki doszło z powodu różnic zdań, co do ustaleń dotyczących pogrzebu.

Thomas Barker, brat zmarłej Arlene, powiedział, że spodziewał się spięć, ale stwierdził, że żałobnicy powinni poczekać do końca ceremonii. - Jedną z moich sióstr kopano w głowę, to było obrzydliwe. Powinni poczekać do końca ceremonii, wyjść poza cmentarz i dopiero zacząć bójkę - powiedział Barker "The Sun".

Bijatykę przerwała policja.