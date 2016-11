Będzie więcej bezpłatnych leków dla seniorów

Na nowym wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znalazło się 1149 preparatów – o 20 więcej niż poprzednio. Na listę refundacyjną Ministerstwo Zdrowia dopisało 131 leków, a dla 67 produktów dodano wskazanie off-label (czyli poza zarejestrowanym wskazaniem). W obwieszczeniu nie znalazły się 22 leki dotąd refundowane.

Dla 140 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (w tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej - od 312,39 zł do 1 gr). Dopłata pacjenta spadnie dla 366 produktów (od 151,28 zł do 1 gr), a wzrośnie dla 525 (od 1 gr do 139,70 zł). Ceny detaliczne spadną dla 827 produktów (od 329,05 zł do 1 gr), a wzrosną dla 108 (od 2 gr do 98 gr).

Od wtorku obowiązuje także nowy, drugi już wykaz leków dla osób po 75. roku życia. Leki z tej listy seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie, pod warunkiem, że zostały one przepisane we wskazaniach objętych refundacją. Tym razem na wykazie znalazło się 1149 preparatów – o 20 więcej niż na poprzednim.

W ramach listy aptecznej refundacją objęto m.in. daivobet - żel stosowany u dorosłych w leczeniu łuszczycy skóry głowy oraz łuszczycy plackowatej. Refundowany jest także adenuric stosowany w określonych przypadkach leczenia przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów.

Kolejnymi substancjami czynnymi wpisanymi do wykazu są: diacomit (stosowany u części pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt) i valdoxan (w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu, lęku lub anhedonii).

W ramach katalogu chemioterapii refundacją w nowym wskazaniu off-label objęto lek Erwinase. Chodzi o określone przypadki leczenia pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi.

W ramach programów lekowych refundacją objęto Torisel (w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego) i xalkori (w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca).

Refundowany jest także remodulin (w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego TNP). Lek jest także dostępny dla najbardziej potrzebujących pacjentów, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.

Ponadto refundacją objęto następujące pierwsze odpowiedniki: Bixebra (iwabradyna), Neoparin (enoksaparyna sodowa), Oprymea (pramipeksol).

Kolejna lista leków refundowanych, wraz z wykazem leków dla seniorów, będzie opublikowana 1 stycznia 2017 r.