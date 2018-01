Bohaterowie z Nanga Parbat czekają na powrót pod K2. Będą się wspinać. "Są w dobrej formie"

Akcja ratunkowa na Nanga Parbat nie będzie miała żadnego wpływu na przebieg wyprawy na K2 – poinformował kierownik ekspedycji Krzysztof Wielicki. Czterech polskich himalaistów czeka na powrót do bazy

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem zaczęły napływać dramatyczne wieści o szturmujących szczyt Nanga Parbat (8126 m. n.p.m.) Tomaszu Mackiewiczu i Elisabeth Revol. Niemal natychmiast gotowość ruszenia im z pomocą wyrazili członkowie 13-osobowej ekipy, która jako pierwsza w zimie próbuje zdobyć oddalony o ok. 200 km K2 (8611 m. n.p.m.).

W poniedziałek na stronie Polskiego Himalaizmu Zimowego na Facebooku pojawił się komunikat Wielickiego o zakończeniu akcji na Nanga Parbat. – Przebiegła zgodnie z planem. E. Revol została uratowana. Ratownicy są w Skardu i po poprawie pogody dołączą do wyprawy (...) Ratownicy czują się dobrze – czytamy.

Do udziału w akcji ratunkowej zostali wyznaczeni: Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor oraz lublinianin Piotr Tomala. Ze względu na przeszkody biurokratyczne oraz niesprzyjające warunki pogodowe na miejsce dotarli dopiero w sobotę wieczorem miejscowego czasu. Mimo zapadających ciemności Bielecki i Urubko ruszyli w górę i po ok. ośmiogodzinnej wspinaczce w iście sprinterskim tempie, dotarli do schodzącej z góry Revol.

Niestety, w związku z pogarszającymi się warunkami zapadła decyzja o tym, że ratownicy nie będą wchodzić wyżej po Mackiewicza, który został na wysokości ok. 7,2 tys. metrów. Według relacji Francuzki, gdy zdecydowała się schodzić w dół, „Tomek już nie kontaktował”. W tej sytuacji priorytetem było bezpieczne sprowadzenie uratowanej himalaistki do miejsca, w którym czekali Tomala i Botor. W pewnym momencie ta dwójka także udała się w górę, by pomóc Bieleckiemu i Urubce.