George Michael nie żyje. Miał 53 lata

Artysta zmarł w swoim domu w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Zgon nastąpił w Boże Narodzenie. Menedżer piosenkarza Michael Lippman poinformował, że przyczyną śmierci była niewydolność serca.



W nocy z niedzieli (25.12) na poniedziałek lokalna policja poinformowała, że traktuje śmierć artysty na tym etapie śledztwa jako "niewyjaśnioną, ale nie podejrzaną".

Urodził się w 1963 r. w Londynie, jako Georgios Kyriacos Panayiotou. Jego ojcem był emigrant z Cypru, a matką Angielka. Był jednym z założycieli zespołu Wham! Popularność przyniosły im takie hity jak „Wake Me Up Before You Go-Go” i „Careless Whisper”. Najbardziej znaną piosenką zespołu jest świąteczny przebój "Last Christmas". George Michael w czasie swojej kariery sprzedał ok. 100 milionów płyt.

"Niech ten rok się już skończy" - Madonna

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26 grudnia 2016

George Michael był kilka razy zatrzymany przez policję za posiadanie narkotyków. 24 sierpnia 2010 roku piosenkarz przyznał się do prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków , a 14 września 2010 r. został skazany na osiem tygodni więzienia.

George Michael od kilku lat miał problemy zdrowotne. W 2011 r. odwołano jego koncerty, bo trafił do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc.

"Jestem w głębokim szoku. Straciłem ukochanego przyjaciela - najmilszego, wielkodusznego i genialnego artystę. Sercem jestem z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi fanami" - napisał Elton John na Instagramie.