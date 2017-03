Ile kosztuje organizacja wesela? Na co wydaje się najwięcej pieniędzy?

Ile pieniędzy kosztuje organizacja wesela? - o to zapytał serwis ogłoszeniowy OLX.

Kim są przyszli nowożeńcy?

Przysłowiowi młodzi to głównie osoby w wieku 18-30 lat (84,18%) najwięcej z nich planuje pobrać się jeszcze w bieżącym roku (68,61%). Mniejsza część uroczystość planuje na 2018 rok (24,57%) a tylko 4,91% za dwa lata. Co ciekawe są i osoby, które planują ceremonię z pięcioletnim wyprzedzeniem. Ankietowani to osoby głównie z wykształceniem wyższym (50,12%) oraz średnim (39,90%).

Ile kosztuje wesele?

Zdecydowana większość zaręczonych powie sobie “Tak” podczas ceremonii kościelnej (86,24%). Wspólnie z rodziną i znajomymi świętować będą ten niezapomniany moment podczas zabawy weselnej. Ile planują przeznaczyć na jej organizację? 31% przyszłych małżonków planuje na organizację uroczystości przeznaczyć budżet mniejszy niż 20 tysięcy złotych. 45% deklaruje, że wyda na ten wyjątkowy dzień wyda od 20 tysięcy złotych do 40 tysięcy złotych, 24% planuje wydać więcej niż 40 tysięcy złotych. W przeliczeniu na osobę planują zapłacić mniej niż 200 złotych za przyjęcie weselne (51,38%) - sporo par planuje wydać nieco więcej czyli od 200 do 300 złotych za zabawę dla jednej osoby (28,32%). Przyszli nowożeńcy świętować będą najczęściej w gronie 51-100 osób (38,44%) bądź 101-200 osób (35,77%). Tylko 3,6% osób chce zatrudnić wedding plannera, który pomoże w organizacji i przygotowaniach do uroczystości.

Jaki dzień na wesele?

Czy przesąd mówiący, że miesiąc w którym bierzemy ślub powinien mieć w nazwie literę R jest nadal praktykowany? Na podstawie odpowiedzi użytkowników w ankiecie można powiedzieć, że tak - czerwiec i sierpień to miesiące wskazywane przez 44,22% użytkowników planujących się pobrać. Spora część planuje uroczystość na wrzesień (17,69%). Są i użytkownicy dla których idealne miesiące to kwiecień, maj lub czerwiec. Idealny dzień tygodnia dla ankietowanych to sobota (84,52%) - piątek wybrało 9,92%.

Pieniądze na wesele: oszczędności czy pożyczka?

74,94% osób koszty ślubu i przyjęcia może pokryć bez zastrzyku gotówki w postaci kredytu. Jeśli już pożyczają to raczej od rodziny i znajomych (9,09%). Około 12% badanych ratuje się pożyczką - ale tylko na część wydatków, całość wydatków z kredytu planuje pokryć niecałe 5%. Pary dzielą wydatki po równo - z wyników ankiet wynika jednak, że więcej kosztów pokrywa Pan Młody lub jego rodzina. Wydatki, które częściej należą do przyszłego męża to zakup obrączek (22,87%), napoje i alkohol (16,30%), wynajęcie samochodu (15,09%) oraz opłacenie zespołu bądź DJ (13,63%).

Organizacja wesela - podpowiedzi, wskazówki

Przyszłe Panny Młode najczęściej goszczą w kategorii związanej z organizacją ślubu i wesela. Czego szukają? Przede wszystkim idealnej kandydatki na suknię ślubną (52,29%) - okazuje się, że Panie nie tylko rozważają zakup sukni z “drugiej ręki”, ale bardzo często poszukują inspiracji przeglądając ogłoszenia z modą ślubną. W serwisie pojawia się bardzo wiele kreacji znanych projektantów, które kuszą cenami znacznie niższymi niż nowe modele. Przyszłe żony planują wydać na wymarzoną suknię od 1001-2000 złotych (31,45%), nieznacznie mniej Pań (31,20%) deklaruje na suknię przeznaczyć mniej niż 1000 złotych.

Ankietowani (23,13%) zdradzili nam, że w serwisie poszukują ogłoszeń o wynajmie auta do ślubu - jedni poszukują prawdziwych unikatów inni najnowszych i prestiżowych egzemplarzy. Zaproszenia to kolejne rzeczy, których szukają przyszłe Młode Pary (25,30%). Kolejne elementy przydatne przy organizacji, których szuka się w serwisie to obuwie (19,52%), fotograf (18,55%) oraz dodatkowe urozmaicenia. Warto w internecie rozglądać się za drobnymi rzeczami takimi jak dekoracje, zawieszki na alkohol, upominki dla gości, księgi gości, lampionów czy też kursu tańca towarzyskiego.

A jakie dodatkowe atrakcje przyszli nowożeńcy planują dla swoich gości? Animator dla dzieci to świetnie rozwiązanie, które pozwoli świetnie bawić się również tym najmłodszym gościom. Atmosferę może urozmaicić saksofonista, a ciekawe drinki przygotować wynajęty barman. Nie zabraknie urozmaiceń nawiązujących do tradycji i swojskości takich jak stół wiejski czy też pieczony dzik. Lampiony szczęścia mają zapewnić romantyczny nastrój z kolei budka z lodami, candy bar czy też fontanna z czekolady to słodkie przyjemności dla gości. Z bardziej oryginalnych rozwiązań nowożeńcy proponują lot balonem, pokaz taneczny, teatr ognia a nawet kulę sferyczną. Ciekawe rozwiązania będące alternatywą poprawin to wspólny wyjazd na domki letniskowe.

Co radzą przyszli nowożeńcy parom, które dopiero zaczynają planować uroczystość?

“Dobrze zaplanujcie sobie budżet, niech wesele będzie dniem dla Was a nie dla gości. To wasz dzień!”

“Oszczędzajcie już przed zaręczynami, bo koszty są straszne”

“Dużo spokoju i dobry plan to podstawa”

“Ślub to najważniejszy moment w życiu a nie towarzyszące mu uatrakcyjnienia”

“Bardzo dużo rzeczy można zrobić samemu - wymaga to jednak więcej czas, zapału i umiejętności. Chociaż jest dużo tańsze i bardziej satysfakcjonujące”.

“Szukanie używanych sukienek i innych możliwych produktów w celu obniżenia kosztów”

“Sporządzić listę rzeczy do załatwienia i punkt po punkcie realizować”

“To jedyny taki dzień w życiu - cieszcie się, korzystajcie a gdy coś nie idzie po Waszej myśli nie przejmujcie się tym”

“Planujcie wszystko dużo wcześniej, bez zbędnego stresu i na luzie”

“Koszty zawsze są większe, niż początkowo się zakłada”

“Ustalajcie wszystko wcześniej, żeby wszystko się udało i Panna Młoda powinna kupić sobie organizer ślubny, żeby wszystko zapisywać - nawet drobną rzecz.

Jak powstał materiał?

Aż 419 przyszłych nowożeńców opowiedziało w ankiecie serwisu OLX o przygotowaniach do ślubu i wesela. O swoich planach opowiadali od 20 lutego do 1 marca. W ankiecie odpowiedzilli na 19 pytań w tym dwa otwarte, które okazały się skarbnicą wiedzy o przyszłych nowożeńcach.

Źródło: OLX