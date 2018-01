Jak obejść zakaz handlu? Niektórzy znaleźli sposoby

We wtorek prezydent podpisał ustawę o zakazie handlu. Sklepy szukają sposobów na obejście ustawy

Niektórzy chcą czerpać przykłady z zagranicy. Sklep ZARA w Londynie jest jedną wielką przymierzalnią. Jak informuje money.pl ludzie wchodzą do londyńskiego concept store'u i mogą tam przymierzać ubrania. Sklep nie sprzedaje jednak produktów. Można je zamówić.

Jeśli złożymy zamówienie przez internet do godz. 14, to paczka jeszcze tego samego dnia trafi do naszego mieszkania. Jak informują dziennikarze Money.pl nad podobnym rozwiązaniem zastanawia się polska sieć sklepów Top Secret.

Dyskonty także chcą minimalizować straty związane z wejściem w życie zakazu. Biedronka być może wprowadzi kolejną zmianę. Pracownicy mieliby przychodzić do sklepu 15 minut po północy z niedzieli na poniedziałek. Ich zmiana miałaby trwać pięc i pół godziny. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, pracownicy zostali już poinformowani o zmianach.

- Jesteśmy na etapie analiz dotyczących potencjalnych modyfikacji w organizacji pracy naszych sklepów. W tej kwestii nie podjęliśmy jeszcze finalnych decyzji, ale podkreślamy, że ewentualne rozwiązania zostaną wypracowane w zgodzie z obowiązującym prawem - tłumaczy DGP Justyna Rysiak, Menedżer ds. Relacji Zewnętrznych Jeronimo Martins Polska S.A

Podobne rozwiązania analizuje sieć Lidl.