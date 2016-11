Jeden z historycznych liderów dolnośląskiej "Solidarności" zatrzymany przez CBA

Ze źródeł zbliżonych do śledztwa PAP dowiedziała się we wtorek rano, że CBA zatrzymało 9 osób we Wrocławiu w związku z zarzutami korupcyjnymi - wśród nich byłego senator Józefa P. i jego asystenta Jarosław W. Po południu dodano, że sprawa rozwija się i są kolejne dwie zatrzymane osoby.



Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa wynika, że obejmuje ono okres, w którym P. był senatorem (lata 2011-15). Według źródeł PAP chodziło o pomoc i interwencje w załatwianiu spraw różnej wagi, np. przydziału lokalu komunalnego, ale też interwencji dotyczących zobowiązań firm. Kwoty łapówek, jakie przewijają się w sprawie sięgają od jednego do kilkudziesięciu tysięcy zł.



Wśród zatrzymanych jest kilku biznesmenów, ale też zwykłe osoby, których miały dotyczyć przestępstwa korupcyjne.



Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA powiedział PAP, że sprawa dotyczy przestępstwa korupcji. Do zatrzymań doszło we wtorek rano, ale ponieważ przeszukania i inne czynności trwają, CBA nie udziela więcej informacji. "Po ich zakończeniu czynności zostaną postawione zarzuty" - dodał Kaczorek.



"Jeszcze nie wiadomo jakie zarzuty zostaną postawione zatrzymanym: płatnej protekcji, czy inne z katalogu przestępstw korupcyjnych w Kodeksie karnym" - powiedział PAP Kaczorek.



Wyjaśnił, że sprawa jest prowadzona w całości przez CBA, pod nadzorem wielkopolskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.



Naczelnik wydziału prok. Piotr Baczyński powiedział PAP, że jednym z zatrzymanych jest były senator. "Dzisiaj zostały zrealizowane zatrzymania, będą prowadzone czynności" - mówił PAP naczelnik. Jak dodał, śledztwo w tej sprawie korupcyjnej prowadzone było od kwietnia 2015 r.



Po zakończeniu działań na Dolnym Śląsku część zatrzymanych ruszyła w drogę do Poznania - powiedział PAP. Po ich zakończeniu postawione zostaną zarzuty i skierowane ewentualne wnioski do sądu - wyjaśnił. Na 13.30 prokuratura zapowiedziała konferencję prasową w Poznaniu w tej sprawie.



P. to jeden z historycznych liderów dolnośląskiej "Solidarności" w latach 80. To on wspólnie z Władysławem Frasyniukiem tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego ukrył należące do związku 80 mln. zł. Po latach ujawniono, że pieniądze, które posłużyły "Solidarności" do podziemnej działalności, przechowywał metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz. Po 1989 r. związany z różnymi formacjami lewicowymi; w latach 1998-99 wiceszef Unii Pracy. W 2004 r. z ramienia Socjaldemokracji Polskiej dostał się do Europarlamentu. W 2011 r. jako bezpartyjny kandydat z listy PO został senatorem, gdzie był Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej. Zarówno w Europarlamencie jak i potem w Senacie angażował się m.in. w wyjaśnianie sprawy więzień CIA w Polsce. W 2015 r. przegrał w wyborach do Senatu.