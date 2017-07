Kierowca nie chciał wpuścić niepełnosprawnego na wózku do autobusu. Stracił pracę

Warszawa. Kierowca autobusu miejskiego, który nie chciał wpuścić do środka niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, stracił certyfikat, który umożliwia mu obsługę warszawskiej komunikacji. Przewoźnik Arriva, który realizuje przewozy dla warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego poinformował, że kierowca został również wyrzucony z pracy.

- Zachowanie kierowcy było dla nas oburzające. Nie ukrywamy tego, złamał wszystkie możliwe zasady dotyczące obsługi pasażerów niepełnosprawnych w warszawskiej komunikacji – powiedział Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Jak dodał, kierowca w takim przypadku ma obowiązek pomóc niepełnosprawnemu dostać się do pojazdu.

- My jako organizator transportu drogowego certyfikujemy wszystkich kierowców. Podjęliśmy decyzję o tym, że temu kierowcy taki certyfikat zostanie odebrany. To oznacza, że nie będzie mógł wozić naszych pasażerów.