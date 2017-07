Dlaczego w weekendy jeżdżą stare autobusy bez klimatyzacji? MPK odpowiada

Wysłużone autobusy są bardziej zauważalne na lubelskich ulicach w wakacje niż w trakcie roku szkolnego. Można je spotkać na wielu liniach, jak choćby 13, czy 14, na której jeszcze przed wakacjami często zdarzały się klimatyzowane przegubowce. Tymczasem w lecie na wielu liniach obsługiwanych przez MPK trudno o autobus z klimatyzacją, mimo że bywa gorąco.

Dlaczego w wakacje na ulicach tak łatwo o wysłużony tabor? – Wysyłamy na ulicę wszystkie autobusy. I nowe, i stare. Nie mogę postawić starego autobusu na dwa miesiące, one muszą być w pewnej rotacji – wyjaśnia Andrzej Satke, dyrektor ds. eksploatacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Przyznaje, że po dłuższym postoju uruchomienie 20-letnich jelczy mogłoby być problematyczne. – Różnie może być, gdy pojazd stoi dwa miesiące.

Stare autobusy jeżdżą nawet wtedy, gdy do obsługi tras z powodzeniem wystarczyłoby tych nowszych. MPK ma w swojej zajezdni ponad 100 autobusów z klimatyzacją. Mimo to korzysta z 20-letnich jelczy nawet w niedziele, kiedy do wakacyjnych rozkładów spółce potrzeba tylko 68 autobusów. Podobnie jest w soboty, gdy MPK potrzebuje 93 autobusów.

W efekcie turyści przyjeżdżający na weekend do miasta chwalącego się nowoczesną komunikacją widzą na ulicach stare jelcze, które nawet nie słyszały o klimatyzacji, czy ściągane z zachodu kilkunastoletnie mercedesy, gdzie zamiast dużych, przesuwnych okien, są małe lufciki.

– Rzeczywiście, w soboty i niedziele powinny jeździć nowsze autobusy. Poprawimy to, co nie oznacza, że każdy autobus będzie z klimatyzacją – zastrzega Satke. W dni powszednie wysyłanie starszego taboru jest nieuniknione nawet latem, bo MPK potrzebuje wtedy 147 autobusów w ruchu.

Na wycofanie z eksploatacji najstarszego taboru musimy jeszcze poczekać. Przewoźnik jest w trakcie przetargu na 10-letnią dzierżawę fabrycznie nowych, klimatyzowanych autobusów (15 przegubowych i 10 krótkich) wyposażonych w automaty biletowe przyjmujące płatności bilonem i kartą oraz posiadających gniazda USB umożliwiające pasażerom ładowanie telefonów komórkowych.

MPK nie jest jedynym przewoźnikiem, który wozi pasażerów autobusami po Lublinie. Trzej pozostali podczas wakacji utrzymują w ruchu 43 autobusy w dni powszednie, 20 w soboty i 17 w niedziele.