Kościerzyna: Atak w szpitalu. Szwed pobił pacjentów

Kościerzyna, (woj. pomorskie). Wszedł do szpitala i pobił czekającego na korytarzu mężczyznę, następnie poszedł na SOR i zaatakował tam kolejną osobę. Napastnik to 42-letni obywatel Szwecji, został zatrzymany i aresztowany.

- Przyszedł do szpitala w Kościerzynie, gdzie na jednym z oddziałów zaczął się awanturować, doszło do szarpaniny, użył metalowego przedmiotu, pobił 42-latka, następnie udał się na SOR, gdzie zaatakował kolejną osobę. Doszło do szarpaniny i prawdopodobnie wówczas zranił 62-latka. W tym momencie został obezwładniony przez pracowników szpitala - wyjaśnia asp. Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie.



- Nie rozmawiał po polsku. Był w stanie pobudzenia, nie zachowywał się logicznie. Pacjent został przez niego ugodzony nożem w okolicy głowy. Został opatrzony u nas na oddziale. Jemu życiu nic nie zagraża - relacjonuje jeden z lekarzy szpitala, Bartosz Morawiec.