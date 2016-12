Ks. Alfred Wierzbicki z KUL: Bardzo brzydki autorytaryzm już wisi w powietrzu

- Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało kasandrycznie, ale stawiam sobie pytanie: czy nie jesteśmy gdzieś blisko katastrofy? - mówił ks. prof. Alfred Wierzbicki.

Kierownik katedry etyki KUL ocenił, że "Polska coraz bardziej przechyla się w stronę autorytaryzmu".



Wierzbicki podkreślał, że choć nie cały Kościół poparł PiS, to w jego opinii jest w Polsce taka część hierarchów, która stała się stroną w sporze. - Jest też druga część hierarchów, którzy mówią, że trzeba łagodzić. I to jest bardzo sensowne. Tylko ja stawiam sobie pytanie: czy samo wezwanie do pokoju, wygłoszone gdzieś z katedry, wystarczy? - dodał.