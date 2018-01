Lista detektywów w internecie. MSWiA publikuje rejestr

Spis zawiera tylko jawne informacje i jest ogólnodostępny. Ma przede wszystkim pomóc w zweryfikowaniu legalnie działających agencji detektywistycznych. W poniedziałek został opublikowany na stronie ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Małgorzata Makowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów uważa, że opublikowanie rejestru to dobry pomysł. – Do tej pory takich danych na pisemne zapytanie udzielało tylko MSWiA. Dostęp do spisu pozwoli w łatwy i szybki sposób zweryfikować nieuczciwość pseudo-detektywów – mówi.

W rejestrze oprócz nazwy firmy znajdziemy jej adres, a także numer i datę wpisu. Wyszukiwarka pozwala też znaleźć danego przedsiębiorcę według tych kategorii. Spis ma być aktualizowany.

W całym kraju jest ponad 1000 agencji detektywistycznych, a w województwie lubelskim 36. Połowa z nich jest zarejestrowana w Lublinie.

Polskie agencje zajmują się przede wszystkim sprawami rodzinnymi i gospodarczymi. – Do najczęstszych spraw zlecanych detektywom należy: przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, wykrywanie oszustw, sprawdzenie wiarygodności współpracowników, ustalenie miejsca pobytu osób zaginionych, obserwacje partnera wraz ze zdobyciem dowodów na niewierność małżonka oraz ustalenie prawdziwej tożsamości osoby – tłumaczy Makowska.