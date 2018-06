Wybierasz się do Budapesztu? Mamy kilka wskazówek

Popularna linia D12 pływa codziennie między północnymi i południowymi krańcami miasta. Bilet w jedną stronę kosztuje tylko 750 forintów (ok. 10 zł).

Po niespełna godzinnym rejsie, podczas którego można podziwiać najpiękniejsze zabytki Budapesztu po obu stronach rzeki (m.in. budynek węgierskiego parlamentu, Zamek Królewski, Wzgórze Gellerta i słynny Most Łańcuchowy), dopływamy na Wyspę Małgorzaty. To jedno z kilku miejsc, w których można odpocząć od miejskiego gwaru i zrelaksować się leżąc na trawie w parku.

Wyspa oferuje też mnóstwo atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku (m.in. ścieżki biegowe i rowerowe, wypożyczalnie sprzętu), a także mini zoo, ogród japoński i amfiteatr).

W drodze powrotnej można wysiąść na przystani w pobliżu parlamentu. A stamtąd już tylko dwa kroki do dzielnicy żydowskiej z imponującym budynkiem synagogi i mnóstwem klimatycznych restauracji, barów i miejsc z ulicznym jedzeniem.

Mniej zatłoczony niż Wyspa Małgorzaty i również dostępny drogą wodną jest Kopaszi Dam. To również świetne miejsce do relaksu na świeżym powietrzu i pikników. Na miejscu jest wiele plenerowych barów i restauracji, atrakcji sportowych oraz miejsc do zabawy dla dzieci.

Podobne atrakcje oferuje Romai Part. Oprócz terenów zielonych znajdziemy tam m.in. odkryte baseny, wodne zjeżdżalnie i plenerowe restauracje. W pobliżu są również termy Romai Bath.

Szczegółowe informacje o promach (rozkłady, ceny biletów) dostępne na stronie www.bkk.hu.