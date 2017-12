LOT odebrał nowy samolot, w tej części Europy nie ma go nikt. Poleci też z lotniska Lublin

Boeing 737 MAX 8, należący do Polskich Linii Lotniczych LOT, wylądował na lotnisku Okęcie. To najnowocześniejszy samolot wąskokadłubowy amerykańskiego producenta

W sobotę na warszawskim Okęciu wylądował pierwszy z zamówionych przez Polskie Linie Lotnicze LOT Boeingów 737 MAX 8. Do końca 2019 roku przewoźnik ma odebrać w sumie sześć takich maszyn. Od wiosny przyszłego roku jedna z nich będzie obsługiwać m.in. trasę z Lublina do Tel Awiwu.

Boeing 737 MAX 8 to najnowocześniejszy wąskokadłubowy i najbardziej ekonomiczny w swojej klasie samolot świata. Wyposażony jest w dwa silniki nowej generacji CFM LEAP-1B, które dają mu zasięg ponad 5,7 tys. km. Według producenta, charakteryzuje się nie tylko mniejszym zużyciem paliwa od innych tego typu maszyn, ale jest także cichszy i bardziej przyjazny środowisku. Na jego pokładzie jest miejsce dla 186 pasażerów w klasach: biznes, ekononomicznej premium i ekonomicznej. Fotele są umieszczone w układzie 3x3.

LOT nowe Boeingi planuje wykorzystywać na najpopularniejszych trasach krótkiego i średniego zasięgu. Jak informuje narodowy przewoźnik, maszyna, która zasili jego flotę, będzie obsługiwać polaczenie do Tel Awiwu. Przypomnijmy, że polskie linie latają w tym kierunku z Okęcia, a także z Lublina, Wrocławia, Poznania i Gdańska.

Więcej miejsca w Wizz Air

Tymczasem od czerwca przyszłego roku linie Wizz Air loty z lubelskiego lotniska do Eindhoven i Oslo Torp będą wykonywać mieszczącymi do 230 podróżnych Airbusami A321. Obecnie na tych trasach lata stacjonujący w Świdniku, liczący 180 miejsc Airbus A320, ale po zapowiadanym zamknięciu lubelskiej bazy zostanie on przeniesiony do Katowic.

W związku z tym węgierski przewoźnik zawiesi trasy do Doncaster Sheffield, Liverpoolu oraz Tel Awiwu. W jego ofercie pozostanie pięć kierunków. Poza wspomnianymi Eindhoven i Oslo Torp, będą to także: Kijów, Londyn Luton i Sztokholm Skavsta.