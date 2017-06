Małgorzata Sadurska w PZU. Została członkiem zarządu

- Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w

dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 czerwca 2017 roku Panią

Małgorzatę Sadurską w skład Zarządu PZU SA i powierzyła jej pełnienie funkcji Członka Zarządu

PZU SA - czytamy w komunikacie.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odwołał ze stanowiska szefowej swojej kancelarii Małgorzatę Sadurską, byłą posłankę PiS z pow. puławskiego. Jej miejsce zajęła Halina Szymańska, dotychczas wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

– Bardzo serdecznie dziękuję pani minister Małgorzacie Sadurskiej za te dwa lata pracy. To są (...) pełne dwa lata, mimo, że objęcie urzędu prezydenta przeze mnie nastąpiło 6 sierpnia, to w tym czasie dokładnie dwa lata temu byłem już prezydentem elektem i razem z panią minister już pracowaliśmy – wtedy jeszcze w pałacu przy ul. Foksal – powiedział Andrzej Duda. – Więc to są pełne dwa lata służby na tym bardzo wymagającym i trudnym stanowisku. Bardzo serdecznie za to pani minister dziękuję. To była bardzo sumiennie i bardzo sprawnie wykonana praca. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

Jak pisaliśmy kilka dni temu, według nieoficjalnych informacji powodem odejścia Sadurskiej mógł być konflikt z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim.

Z biurem prasowym ubezpieczyciela nie udało nam się skontaktować. Sama zainteresowana nie odbierała telefonu.

Małgorzata Sadurska pochodzi z Końskowoli. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Od 2002 do 2005 roku była członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego.