Miasta na Kubie i Florydzie zniszczone po przejściu huraganu Irma

Część mieszkańców, gdy minęło bezpośrednie zagrożenie, postanowiło wrócić do zniszczonych domów, brnąć przez zalane ulice. Woda na niektórych wciąż sięga ludziom do pasa.



Huragan Irma był jednym z najpotężniejszych huraganów ostatnich dekad. Nawiedził Karaiby i Stany Zjednoczone, powodując katastrofalne zniszczenia i doprowadzając do śmierci co najmniej 45 osób.

Na Kubie huragan spowodował śmierć co najmniej 10 ludzi. Hawanę zalała ponad 8-metrowa fala, niszcząc przy tym wiele historycznych obiektów. Wiele osób pozbawionych jest podstawowych środków do życia.

- Mieszkańcy okolicy mają nadzieję, że rząd pomoże im odzyskać to, co stracili. A wszyscy, którzy tu mieszkali, stracili wszystko, co mieli - mówi zamieszkujący Hawanę Fidel Manriquez.