MSZ odradza wyjazdy do Izraela

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do Izraela, Jerozolimy, Strefy Gazy i terytoriów podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej. Ma to związek z napiętą sytuacją polityczną w tej części świata. Przypomnijmy, że loty do Tel Awiwu odbywają się m.in. z Portu Lotniczego Lublin