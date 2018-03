Ochronią przed drogimi sms-ami. Sejm uchwalił nowe przepisy

Sejm przegłosował tę nowelizację w czwartek. Nowe przepisy mają chronić abonentów firm komórkowych przed nieuczciwymi praktykami związanymi z sms-ami premium rate (o podwyższonej opłacie) i innymi niechcianymi usługami, ale także zapewnić im kompleksową ochronę konsumencką, większe prawa niż dotychczas oraz wyposażyć regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia.

Najważniejsze, wprowadzone przez tę nowelizację zmiany to m.in.:



• Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi smsów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – to do jakiej kwoty (progu). W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z nowelizacją jeśli abonent nie określi żadnego progu, progiem domyślnym będzie 35 zł,



• Przekroczenie progu zaskutkuje koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu,



• Nowe przepisy mają zwiększyć świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają. Abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania z nich, co zwiększy jego świadomość co do charakteru usługi, którą zamawia – np. świadczenie cyklicznej, powtarzalnej usługi SMS Premium (np. dowcip dnia),



• Wprowadzenie możliwości blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne. Chodzi o ochronę głównie dzieci przed nieprzeznaczonymi dla nich treściami,

• Zobowiązanie dostawcy tego rodzaju usług do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy, gdzie kierować reklamację,



• Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

Nowe przepisy mają też uporządkować rejestr usług o podwyższonej opłacie (prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego), dzięki czemu firmy, które je świadczą, będą poddane surowszym rygorom niż dotąd. UKE będzie też wyposażony w nowe, skuteczniejsze narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami firm świadczących usługi komórkowe o podwyższonej opłacie (czyli m.in. drogie sms-y).

Będzie mógł np. zakazać takiej firmie dalszego świadczenie tych usług lub wprowadzić kary za

za brak blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.



Poprawione zostały także te zapisy prawa telekomunikacyjnego, które odnosiły się do obowiązków operatorów względem abonentów. Nowe przepisy mają zapewnić abonentom taką samą ochronę, jaka dzisiaj wynika z przepisów ustawy o prawach konsumenta.



Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji