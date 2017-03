Ojciec gwałcił 6-letniego syna. Nagrania wrzucał do internetu

Warszawa. Ojciec-pedofil urządził swojemu dziecku istne piekło. Nie tylko gwałcił swojego sześcioletniego syna, ale także wszystko filmował. Nagrania wrzucał do sieci. O wszystkim wiedziała matka chłopca. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

- Dla nas jest ważne, że uratowaliśmy dziecko, które nie będzie już więcej wykorzystywane seksualnie. Chłopiec trafił do rodziny zastępczej i jest szansa, że nie wpłynie to istotnie na jego psychikę - mówił mł. insp. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.



40–letni podejrzany początkowo wszystkiemu zaprzeczał, ale w świetle przedstawionych mu dowodów jego pedofilskiej działalności ostatecznie przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów.