Rekonstrukcja rządu. Ministrowie w rządzie Morawieckiego [skład Rady Ministrów]

Ostatecznie jedyną zmianą było powierzenie dotychczasowej premier Beacie Szydło funkcji wicepremiera. Z kolei premier Morawiecki pozostanie szefem resortów finansów i rozwoju.

– Może ktoś powie: „w zasadzie nie ma zmiany”. Jest zmiana, jest nowy premier, który podjął decyzję, że chce pracować z dotychczasową Radą Ministrów, zanim zdecyduje się dokonać w niej zmian – powiedział prezydent Andrzej Duda. – To dobra, powiedziałbym koleżeńska decyzja.

Niewykluczone, że potwierdzi się zatem scenariusz, o którym była mowa tuż po ogłoszeniu informacji o powierzeniu Morawieckiemu funkcji premiera. Zakładał on, że do zmian personalnych w rządzie może dojść w styczniu.

Przypomnijmy, że wraz z dymisją rządu Beaty Szydło do dymisji musieli podać się wszyscy wojewodowie i wicewojewodowie. W poniedziałek do Warszawy wysłano dokumenty potwierdzające rezygnację wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i wicewojewody Roberta Gmitruczuka, choć obaj w dalszym ciągu pełnią swoje funkcje. Wiele wskazuje na to, że pozostaną na stanowiskach, ale na ostateczne decyzje trzeba będzie poczekać. – Sprawa wojewodów będzie ostatnią rzeczą, jaką zajmie się nowy premier – mówi nam anonimowo jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Rząd Mateusza Morawieckiego. Skład Rady Ministrów:

Mateusz Morawiecki - prezes Rady Ministrów oraz minister finansów i rozwoju

Beata Szydło - wiceprezes Rady Ministrów

Piotr Gliński - wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego

Jarosław Gowin - wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji

Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej

Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

Anna Zalewska, minister edukacji narodowej

Jan Szyszko, minister środowiska

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji

Krzysztof Tchórzewski, minister energii

Beata Kempa, minister, członek Rady Ministrów

Elżbieta Witek, minister, członek Rady Ministrów

Mariusz Kamiński, minister, członek Rady Ministrów

Henryk Kowalczyk, minister, członek Rady Ministrów